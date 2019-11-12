В ГД рассказали, к какому сроку "Победа" должна изменить правила перевозки ручной клади

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" должна изменить нарушающие права пассажиров правила перевозки ручной клади до 20 мая 2020 года. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ранее после обращения парламентария в контролирующие органы было выявлено нарушение лоукостером прав пассажирки Валентины Лисечко, которую не допустили на стыковочный рейс, а также несоответствие внутренних требований компании Федеральным авиационным правилам. Директору вынесено представление об устранении нарушений закона.

"Сегодня стало известно, что Ространснадзор предписал авиакомпании "Победа" привести внутренние правила провоза ручной клади в соответствие с воздушным законодательством, - сказал парламентарий. - В настоящее время они не только не соответствуют существующим единым стандартам, но и противоречат друг другу". "Согласно предостережению, нарушения должны быть устранены до 20 мая 2020 года", - отметил Ревенко.

Он указал в целом на необходимость наведения порядка в сфере организации воздушных перевозок авиакомпанией "Победа". По мнению парламентария, "соответствие внутренних регламентов федеральным требованиям воздушного законодательства - не только вопрос грамотной организации работы в целом, но и вопрос обеспечения безопасности полетов". "Надеюсь, что авиакомпания в кратчайшие сроки наведет порядок, и все добропорядочные пассажиры смогут беспрепятственно пользоваться ее услугами", - заключил депутат.