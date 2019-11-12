ЦБ может снова оштрафовать Сбербанк из-за неподключения к Системе быстрых платежей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Банк России может наложить на Сбербанк еще один штраф за неисполнение ранее вынесенного предписания и неподключение к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

Во вторник глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что банк физически не успеет подключиться к СБП до конца 2019 года. По словам Грефа, разработка систем для подключения к СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование. Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не успел подключиться к СБП в установленный ЦБ срок до 1 октября 2019 года.

"Десять из 11 системно значимых кредитных организаций подключились к СБП к положенному сроку. Еще один банк этого не сделал, ему были вынесены предписания, включая штраф. В случае последующих неисполнений предписаний Банка России в установленный срок, мы выставим банку предписание с соответствующим штрафом", - отметил регулятор.

В ЦБ добавили, что для всех участников рынка установлены единые правила и сроки подключения к СБП. В случае неисполнения этих норм, а также предписаний Банка России, регулятор действует в рамках полномочий согласно законодательству, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что не комментируют данную тему.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор назначил штраф за неподключение к Системе быстрых платежей единственному системно значимому банку, который еще не присоединился к СБП. Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, а банки с универсальной лицензией могут это сделать до 1 октября 2020 года. Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.