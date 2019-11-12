Форум "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде собрал более 4 тыс. участников

ТАСС, 12 ноября. Форум "Мой бизнес", который прошел во вторник в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", собрал более 4 тыс. участников. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Сегодня более 4 тысяч нижегородцев <...> собрались в одном зале, и это главный показатель того, что мероприятия такого формата и масштаба востребованы бизнес-сообществом. Ценные советы, которыми поделились крупнейшие российские эксперты, помогут многим нижегородским предпринимателям сократить путь к успеху и избежать ошибок при реализации своих бизнес-проектов", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Спикерами форума выступили телеведущая Ляйсан Утяшева, магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, эксперты в области переговоров, продаж, продвижения к соцсетях, успешные нижегородские предприниматели. Участники форума обсуждали, как эффективно использовать меры поддержки, монетизировать бренд, выявить конкурентные преимущества в своем бизнесе.

По словам замгубернатора Нижегородской области Евгения Люлина, форум, основная цель которого - рассказать о том, как построить эффективный бизнес и развивать его в дальнейшем, придаст определенный импульс малому и среднему предпринимательству в регионе.

"Основная аудитория, зарегистрировавшаяся на форум, - это молодые люди от 16 до 35 лет, те, кто умеет творчески мыслить, быстро принимать нестандартные решения и в то же время имеют хорошее образование. <…> Мы, в том числе, заинтересованы в обратной связи: что нужно делать, на что сконцентрировать внимание [в сфере поддержки бизнеса], какие программы развивать в первую очередь", - отметил Люлин.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.