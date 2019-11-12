Квартиры обанкротившегося Рускобанка в Петербурге проданы за 67 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Три квартиры в воссозданном историческом особняке XVIII века, известного также как Дом Демидовых в Петербурге были проданы на торгах в целом за 67,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД), который проводил торги.

Торги проводились по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), имущество принадлежало Рускобанку (г. Всеволожск Ленинградской области), признанному банкротом в 2017 году.

"На продажу посредством публичного предложения было выставлено три лота - квартиры в пятиэтажном воссозданном историческом особняке XVIII века, известном также как Дом Демидовых. Дом находится рядом с пересечением Литейного проспекта и улицы Белинского. Покупателем всех трех лотов стало физическое лицо. Суммарная цена продажи составила - 67,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента продаж РАД Юлии Акимовой, в доме нет зарегистрированных жильцов, поэтому купленные квартиры можно использовать для собственных нужд, под жилье, а можно как коммерческий проект - хостел или офисное пространство. "В доме уже есть несколько выкупленных офисных помещений", - отметила она.

Здание было построено в 1740-х гг. Первоначально дом был двухэтажным, во второй половине XVIII века был надстроен третий этаж. В середине XVIII века было выкуплено и перестроено владельцем уральских заводов Павлом Демидовым. С 1924 по 1957 год там находилось посольство Италии.

Банк России 21 июня 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Рускобанк во Всеволожске Ленинградской области. Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также связанных с ним требований нормативных актов Банка России. В марте 2017 годе банк был признан банкротом.