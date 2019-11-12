Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Квартиры обанкротившегося Рускобанка в Петербурге проданы за 67 млн рублей

Торги проводились по поручению Агентства по страхованию вкладов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Три квартиры в воссозданном историческом особняке XVIII века, известного также как Дом Демидовых в Петербурге были проданы на торгах в целом за 67,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД), который проводил торги.

Торги проводились по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), имущество принадлежало Рускобанку (г. Всеволожск Ленинградской области), признанному банкротом в 2017 году.

"На продажу посредством публичного предложения было выставлено три лота - квартиры в пятиэтажном воссозданном историческом особняке XVIII века, известном также как Дом Демидовых. Дом находится рядом с пересечением Литейного проспекта и улицы Белинского. Покупателем всех трех лотов стало физическое лицо. Суммарная цена продажи составила - 67,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента продаж РАД Юлии Акимовой, в доме нет зарегистрированных жильцов, поэтому купленные квартиры можно использовать для собственных нужд, под жилье, а можно как коммерческий проект - хостел или офисное пространство. "В доме уже есть несколько выкупленных офисных помещений", - отметила она.

Здание было построено в 1740-х гг. Первоначально дом был двухэтажным, во второй половине XVIII века был надстроен третий этаж. В середине XVIII века было выкуплено и перестроено владельцем уральских заводов Павлом Демидовым. С 1924 по 1957 год там находилось посольство Италии.

Банк России 21 июня 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Рускобанк во Всеволожске Ленинградской области. Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также связанных с ним требований нормативных актов Банка России. В марте 2017 годе банк был признан банкротом.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Законопроект о льготах для проектов в Арктике находится "в высокой степени готовности"
При этом в правительство законопроект пока не внесен, отметил замминистра финансов РФ Илья Трунин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС