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Бундестаг рассмотрит законопроект о Газовой директиве ЕС 13 ноября

Ранее стало известно, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Германский Бундестаг проголосует по законопроекту об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство 13 ноября. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте парламента расписание заседаний.

Ранее стало известно, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". Данные поправки позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Предполагается, что новые меры в рамках Газовой директивы к нему будут применяться лишь к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ - последним 12 морским милям "Северного потока - 2".

Заседание по законопроекту проводилось в ночь на пятницу, однако решения принято не было. Фракция "Альтернатива для Германии" инициировала перенос заседания, так как по законопроекту проголосовали лишь 133 депутата при необходимом кворуме 355 парламентариев.

Теги
Германия
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