В "Опоре России" заявили о высокой комиссии сервиса Booking для российских отелей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Условия сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам, привели к борьбе за приоритетное размещение в поисковой строке сервиса. Комиссия за приоритетное размещение достигала 25% и выше, что увеличило стоимость услуг гостиниц потребителей и снизило доход отелей, об этом во вторник рассказал ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. ФАС предписала устранить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен в течение месяца.

"Паритет цен (продажа одной и той же категории номеров по одной цене вне зависимости от канала продаж - прим. ТАСС) привел к завышенной комиссии для отельеров и повышению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается комиссия, которую отель обязан выплатить платформе. Если в начале работы сервиса Booking на территории РФ комиссия была 15%, то сейчас в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче комиссионное вознаграждение выходит за рамки 25% и выше", - сказал Кожевников.

Он отметил, что само установление паритета цен является антиконкурентной практикой ведения бизнеса.

"Ты по сути вторгаешься в хозяйственную деятельность другого субъекта, мешая ему управлять своими каналами продаж. Booking.com строго следит за соблюдением паритета, в том числе, применяя способы агрессивной рекламы, привлекая к "слежке" потребителей, возвращая разницу в цене, а в случае его нарушения отель перемещается на сайте платформы с первых позиций указания в рейтинге, выдаче по запросу клиента на последние", - сказал Кожевников.

ФАС предписала устранить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен в течение месяца.

В феврале текущего года общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила главе ФАС Игорю Артемьеву письмо с просьбой проверить сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

"Опора России" заявляла, что сервис, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, навязывал партнерам невыгодные условия сотрудничества. В частности, "Опора России" указала на требование сервиса о паритете цен при заключении договора между гостиницей и Booking.com. Сервис предоставляет гарантию лучшей цены, при этом гостиница, с которой заключен контракт, не может изменять цену за номер ни на своем собственном сайте, ни на сайтах других онлайн-партнеров.