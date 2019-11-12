Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ за 9 месяцев выросла до 8 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк Ростеха) за январь - сентябрь 2019 года достигла 8 млрд рублей, увеличившись на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчетности банка.

"В текущем году Новикомбанк активно работал с предприятиями авиа- и судостроения, приборостроительной отрасли, развивал проекты в рамках федеральных программ, ориентированных на расширение выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом как на российском рынке, так и за рубежом. Наши стратегические партнеры из числа крупных предприятий реализуют масштабные инвестиционные программы, требующие значительных вложений. Эти факторы обуславливают устойчивый спрос на предоставляемое банком финансирование", - поясняет председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Активы банка за отчетный период выросли на 8% и составили на 1 октября 441,7 млрд рублей. Полученные банком процентные доходы выросли на 60% и превысили 23,7 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли на 74% - до 13,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем средств, предоставленных банком заемщикам, в числе которых ведущие предприятия высокотехнологичных и наукоемких отраслей, вырос на 26% и составил 367,2 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала составила 30%.

Новикомбанк входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.