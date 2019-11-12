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Рост доходов бюджета Карелии в 2020 году ожидается до 55,6 млрд рублей

Планируется, что бюджет, как и в прошлые годы, сохранит социальную направленность.

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Карелии во вторник приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Ожидается, что доходная часть в 2020 году вырастет к уровню текущего года более чем на 9 млрд рублей до 55,6 млрд, сообщил журналистам спикер парламента республики Элиссан Шандалович.

"По сравнению с текущим годом доходная часть бюджета увеличилась более чем на 9 млрд рублей. Это серьезное достижение. Ожидаемое увеличение прогнозируется за счет увеличения средств от акцизов на нефтепродукты, доходов предприятий и доходов от НДФЛ", - сказал он.

По словам Шандаловича, в первом чтении депутаты утвердили основную концепцию финансового плана развития Карелии на будущий год. Пока планируется, что бюджет 2020 года будет дефицитным: доходы составят 55,6 млрд рублей, расходы - 57,9 млрд. Однако, как отметила министр финансов республики Елена Антошина, это предварительные цифры, которые будут скорректированы после принятия федерального бюджета во втором чтении.

"Объем финансовой поддержки бюджета республики в проекте пока запланирован в размере 22 млрд 324 млн рублей. Отмечу, что эта цифра еще будет увеличена при определении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета после его рассмотрения во втором чтении в Государственной думе", - пояснила она.

По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Павла Буренкова, как и в прежние годы основными источниками пополнения региональной казны станут налог на прибыль и фонд оплаты труда. Расходная часть проекта бюджета будет ориентирована на реализацию национальных проектов. На эти цели в 2020 году власти заложили более 4 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году.

Социально ориентированный бюджет

В целом планируется, что бюджет, как и в прошлые годы, сохранит социальную направленность. В 2020 году по инициативе главы республики Артура Парфенчикова 30 млн рублей заложили на оплату домов для медработников, решивших работать в сельской местности. В 2020 году на 1,4 млрд рублей планируется увеличить "детский бюджет" республики до 14,7 млрд.

"Эта основа государственной поддержки семей и детей. В 2020 году она составит 25% от общего объема расходов. Это средства на образование, социальную поддержку семей с детьми, обеспечение земельными участками многодетных семей, обеспечение жильем детей-сирот, реализацию мероприятий в сфере культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта в интересах детей", - уточнила Антошина.

Кроме того, с 2020 года ожидается передача двух мер поддержки с федерального и местного уровней региональным властям. С нового года уже не из федерального, а из республиканского бюджета должны выделять средства на доплату неработающим пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума. На соцподдержку смогут претендовать почти 25 тыс. человек, в среднем она составит около 2,8 тыс. рублей в месяц. Также в будущем году из республиканского бюджета намерены выплачивать зарплаты учителям и сотрудникам муниципальных детских садов, что ранее входило в ответственность руководства на местах.

"Это обеспечит, во-первых, стабильность выплаты заработной платы работникам сферы образования, и те средства, которые высвобождаются, а это 653 млн рублей, районы смогут направить на свое развитие", - отметил Шандалович.

Депутаты Заксобрания Карелии планируют рассмотреть проект регионального бюджета во втором чтении на сессии 28 ноября.

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РоссияКарелия
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