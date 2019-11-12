РЭО изучит возможность создания производства коммунальной техники совместно с Белоруссией

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) готов рассмотреть возможность создания в России совместного российско-белорусского производства коммунальной техники, сообщает пресс-служба компаниипо итогам встречи главы РЭО Дениса Буцаева с послом Белоруссии Владимиром Семашко, которая прошла во вторник.

На встрече были представлены возможности Минского автомобильного завода - одного из крупнейших предприятий в Восточной Европе по выпуску большегрузной автомобильной, пассажирской, автокрановой и прицепной техники. Компания предоставляет услугу субсидирования лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники производства российских заводов - производителей на шасси МАЗ. Буцаев отметил, что в настоящий момент РЭО прорабатывает меры поддержки для российских регионов со стороны федерального бюджета, в том числе лизинг. Среди мер в этой части - снижение ставки первоначального взноса.

"Меры поддержки мы можем распространить только на ту технику, которая собрана на территории РФ. Принципиально это возможно сделать в рамках локализации производства, когда мы уже будем иметь навесное оборудование с шасси. Мы знаем, что со стороны Белоруссии было предложение такую площадку организовать на территории России. Мы готовы рассмотреть создание совместного предприятия с участием нескольких компаний", - отметил глава РЭО.

Предполагается, что с белорусской стороны в производстве будет участвовать Минский автомобильный завод. Кроме того, Буцаев предложил Бобруйскому заводу тракторных деталей и агрегатов представить выгодные условия для российских региональных операторов для приобретения техники на базе тракторов "Беларус".

В свою очередь, Семашко пригласил российскую делегацию посетить завод и предприятия Белоруссии, чтобы ознакомиться с технологиями. Со своей стороны, Буцаев предложил белорусской делегации принять участие в международной выставке-форуме "Чистая страна", которая пройдет в декабре текущего года в технопарке "Сколково" в Подмосковье. На выставке ведущие российские и международные компании представят современные технологии и оборудование по управлению отходами.

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является одной из целей национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году доля бытовых отходов, направленных на утилизацию, вырастет до 36%, а направленных на обработку - до 60%.