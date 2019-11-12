Цех по производству творога за 147 млн рублей открылся в Иванове благодаря господдержке

ТАСС, 12 ноября. Новый цех по производству творога открылся на предприятии "Ивмолокопродукт" в рамках программы господдержки. На реализацию инвестпроекта компания направила 147 млн рублей, из которых 105 млн - средства льготного кредита, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Новая линия по производству творога открыта на предприятии "Ивмолокопродукт" в рамках программы господдержки. На предприятии реализуется инвестпроект по модернизации цельномолочного производства стоимостью 147 млн рублей. При поддержке правительства региона компанией получен льготный инвестиционный кредит в размере 105 млн рублей от Минсельхоза РФ, также в проект вложено 42 млн рублей собственных средств", - говорится в сообщении.

Ежемесячно на предприятии производится 160 тонн творога. Сырье для этого закупается в Ивановской, Нижегородской, Ярославской областях и Чувашии.

Помимо ивановских торговых точек, продукция также поставляется в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.