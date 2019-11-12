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Минпромторг поддержал введение маркировки драгметаллов, камней и изделий

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти республики готовят предложения по маркировке натуральных алмазов для вынесения их на наблюдательный совет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ выступает за введение маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В целом, Минпромторг России поддерживает введение маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них", - сообщили в пресс-службе.

Минпромторг вместе с Минфином разрабатывают подходы к интеграции государственной информационной системы контроля за оборотом драгметаллов, камней и изделий из них на всех этапах их оборота и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, в рамках правительственного поручения.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти республики вместе с компанией "Алроса" готовят предложения по маркировке натуральных алмазов для вынесения их на наблюдательный совет.

Как заявлял вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, обязательная маркировка искусственных алмазов позволит защитить спрос на натуральные камни, разделив эти рынки.

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Россия
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