Медведев обсудил инвестпрограмму РЖД во время поездки на поезде по Сибири

НОВОСИБИРСК, 13 ноября /ТАСС/. Двухдневная рабочая поездка премьер-министра Дмитрия Медведева по Сибири, начавшаяся с запуска вакцины от лихорадки Эбола, продолжилась 12 ноября в поезде. Прямо в вагоне под стук колес глава правительства обсудил с профильными чиновниками и представителями ОАО "РЖД" перспективы российских железных дорог на ближайшие три года.

Совещание на схожую тему Медведев уже проводил в 2012 году и также во время путешествия поездом. Что изменилось в проблемах железнодорожников за эти семь лет и каких изменений ждать пассажирам и грузоотправителям, наблюдал корр. портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Начиная совещание в вагоне, премьер-министр отметил, что решил проехать по железной дороге "не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, и чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда".

Для премьера определенно многое изменилось с 2012 года. Тогда он преодолел 1732 км от Омска до Новосибирска летом. Теперь же и негласная столица Сибири - Новосибирск - была отправной точкой маршрута, да и время года ближе к сибирской зиме: перрон уже в снегу, очень холодно, хоть термометр на вокзале и показывает всего минус 8.

Первое турне премьер-министра по Сибири запомнилось походом в магазинчик на станции Топки, где глава правительства купил квас, хлеб и жевательную резинку. На этот раз поезд шел без остановок и, похоже, даже без графика движения: проводники уклончиво отвечали на вопросы пассажиров, что дорога займет около трех часов.

А вот внешний облик поезда мало чем отличается от обычного пассажирского состава на девять вагонов, разве что в некоторых затененные стекла. Да и внутри обстановка - не редкость для современных поездов, которыми пользуются обычные, а не статусные пассажиры. Последние два вагона отведены для прессы, в середине - традиционный вагон-ресторан. Именно в нем и прошло совещание, на котором присутствовали вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, гендиректор "РЖД" Олег Белозеров и другие представители министерств и ведомств.

Магистральные планы

Главной темой совещания был финансовый план и инвестиционные программы РЖД на 2020-2022 годы. Как напомнил Дмитрий Медведев, долгосрочная программ развития РЖД до 2025 года была утверждена весной этого года. Кроме того, компания участвует в выполнении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Планируемый объем инвестиционной программы РЖД на три ближайших года составляет 2,5 трлн рублей, из которых в 2020 году будет проинвестировано более 820 млрд рублей. "Сумма очень значительная", - подчеркнул Медведев. И правительству надо разобраться, как расходуются полученные деньги, а также найти им наилучшее применение. По словам председателя правительства, большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка.

Он уточнил, что речь идет о наиболее крупных проектах, которые увеличат пропускную способность железных дорог: о модернизации Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб, развитии Центрального транспортного узла, создании подходов к морским портам. Все они должны дать возможности для увеличения транзита через всю страну и помогут увеличить темпы роста товаропотока между Европой и Азией.

Комфорт пассажиров

Речь шла и о повышении качества пассажирских перевозок. "Инфраструктура для пассажиров также будет обновляться, чтобы отвечать самым современным требованиям, причем во всех сегментах перевозок - как дальних, так и пригородных", - сказал Медведев. По его словам, это и новые вагоны, и электрички, и развитие скоростных и высокоскоростных магистралей, обновление вокзалов, и внедрение "цифрового управления" сложнейшим железнодорожным комплексом. "Не надежду надо дать, а сделать так, чтобы были нормальные, комфортные условия. Это не так сложно", - подчеркнул премьер-министр, прокомментировав таким образом слова министра транспорта о том, что принятая долгосрочная программа развития РЖД дает надежду, что качество предоставления услуг в дальнейшем будет развиваться.

Как сказал Евгений Дитрих, в ближайшие три года будет закуплен 401 вагон для поездов "Ласточка", 237 вагонов для пригородных перевозок и 1799 пассажирских вагонов для Федеральной пассажирской компании (ФПК). Анализируя пассажирские перевозки, Дитрих отметил, что в этом направлении обеспечена "стабильная высокая динамика" во всех сегментах перевозок. "Такое увеличение объемов обеспечено благодаря формированию РЖД новых транспортных маршрутов и продуктов, приобретению современного подвижного состава и постоянному повышению качества обслуживания пассажиров - как во время следования, так и на вокзалах", - уверен министр транспорта. Так, пассажирооборот в этом году вырастет на 1,6%, до 1,176 млрд пассажиров, и побьет рекорд 2014 года, отметил министр.

Впрочем, некоторые аспекты проблем в пассажирском сегменте остаются теми же, что и семь лет назад. В 2012 году на совещании поднимался вопрос убыточности для железнодорожников пригородных перевозок и невозможности из-за этого, по признанию тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина, купить даже один новый вагон. Сегодня ситуация намного лучше. Однако, как отметил Дитрих, решения правительства о полной компенсации потерь в доходах, которые возникают в результате госрегулирования в пригородном сообщении, позволят дополнительно приобрести около 500 вагонов.

Но в бюджете не предусмотрено погашение 23 млрд рублей подтвержденной задолженности прошлых лет, добавил Дитрих. Кроме того, в бюджете на 2020-2022 годы на субсидии на инфраструктуру в пригородном сообщении предусмотрено по 36,7 млрд рублей каждый год. В то же время, с учетом роста пассажиропотока объем необходимых для компенсации средств будет расти, достигая 47 млрд рублей в 2022 год. В результате за три года дефицит средств составит порядка 24,8 млрд рублей.

"Просил бы поддержать решение данного вопроса по компенсации соответствующей разницы", - подчеркнул министр. Его просьбу поддержал и Олег Белозеров: "Нам нужны полные цифры компенсации, поскольку люди пользуются больше пригородным движением и, соответственно, получается, что объем пассажиро-километровой работы больше, и необходима большая компенсация из федерального бюджета".

Угольщики

Вопросы угольной отрасли стали еще одной общей темой поездок премьера, которые разделяет семь лет, на этот раз с акцентом на вывоз угля. "У нас на сегодняшний момент проблема с вывозом в восточном направлении, - признал в своем докладе Белозеров. - Наши коллеги-грузоотправители хотели бы вывозить больше, ссылаются на программы реализации БАМ-1 и БАМ-2". Как отметил глава РЖД, этом году компания запланированный объем перевозок выполнит.

"Вместе с тем проблема в том, что проект был комплексный и включал не только железнодорожное развитие, но и в том числе развитие угольных месторождений на Восточном полигоне", - добавил Белозеров. А свои месторождения угольщики развили недостаточно, что в итоге не позволило сократить путь от пункта загрузки до пункта выгрузки и повысить скорость вагонооборота.

Но если в 2012 году речь шла чуть ли не о моратории на освоение новых месторождений, то сегодня РЖД готовы угольщиков поддержать и просят лишь четко увязать их программы развития со своими. В 2020-2021 годах РЖД приступят к началу второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, и, как подчеркнул глава Минтраса РФ, Минэнерго и Минэкономразвития будет крайне важно завершить работу по программе развития угольной промышленности до 2035 года, включающей топологию развития угольных месторождений и корреспонденции перевозок угольных грузов железнодорожным транспортом. "Четко написать топологию - это места расположения угольных предприятий и их объемы, четко зафиксировать в программе, они должны быть синхронизированы", - добавил Белозеров.

Новая тарифная политика

Совещание по железнодорожной тематике не могло не затрагивать тарифной политики. Но в отличие от прошлых лет, речь уже не идет о ежегодной кампании за каждую десятую процента.

"Сама система тарифообразования с нашей точки зрения устарела. И я неоднократно докладывал, что у нас существует перекрестное субсидирование", - начал Белозеров. Но теперь речь идет о том, чтобы поменять тарифную схему уже только с 2026 года. До этого момента РЖД будет "неукоснительно" соблюдать правило "инфляция минус 0,1", добавил он.

"Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчета стоимости услуг на ж/д перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка, доложить в правительство и ввести с 2026 года", - пояснил Белозеров. По его словам, это решит вопросы, которые всегда поднимают грузоотправители о скорости принятия решений о тарифах и даст им время заблаговременно подготовиться.