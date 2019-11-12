Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев обсудил инвестпрограмму РЖД во время поездки на поезде по Сибири

Одной из главных тем совещания был также финансовый план РЖД
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих (слева направо) Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих (слева направо)
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 ноября /ТАСС/. Двухдневная рабочая поездка премьер-министра Дмитрия Медведева по Сибири, начавшаяся с запуска вакцины от лихорадки Эбола, продолжилась 12 ноября в поезде. Прямо в вагоне под стук колес глава правительства обсудил с профильными чиновниками и представителями ОАО "РЖД" перспективы российских железных дорог на ближайшие три года.

Совещание на схожую тему Медведев уже проводил в 2012 году и также во время путешествия поездом. Что изменилось в проблемах железнодорожников за эти семь лет и каких изменений ждать пассажирам и грузоотправителям, наблюдал корр. портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Начиная совещание в вагоне, премьер-министр отметил, что решил проехать по железной дороге "не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, и чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда".

Для премьера определенно многое изменилось с 2012 года. Тогда он преодолел 1732 км от Омска до Новосибирска летом. Теперь же и негласная столица Сибири - Новосибирск - была отправной точкой маршрута, да и время года ближе к сибирской зиме: перрон уже в снегу, очень холодно, хоть термометр на вокзале и показывает всего минус 8.

Первое турне премьер-министра по Сибири запомнилось походом в магазинчик на станции Топки, где глава правительства купил квас, хлеб и жевательную резинку. На этот раз поезд шел без остановок и, похоже, даже без графика движения: проводники уклончиво отвечали на вопросы пассажиров, что дорога займет около трех часов.

А вот внешний облик поезда мало чем отличается от обычного пассажирского состава на девять вагонов, разве что в некоторых затененные стекла. Да и внутри обстановка - не редкость для современных поездов, которыми пользуются обычные, а не статусные пассажиры. Последние два вагона отведены для прессы, в середине - традиционный вагон-ресторан. Именно в нем и прошло совещание, на котором присутствовали вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, гендиректор "РЖД" Олег Белозеров и другие представители министерств и ведомств.

Магистральные планы

Главной темой совещания был финансовый план и инвестиционные программы РЖД на 2020-2022 годы. Как напомнил Дмитрий Медведев, долгосрочная программ развития РЖД до 2025 года была утверждена весной этого года. Кроме того, компания участвует в выполнении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Планируемый объем инвестиционной программы РЖД на три ближайших года составляет 2,5 трлн рублей, из которых в 2020 году будет проинвестировано более 820 млрд рублей. "Сумма очень значительная", - подчеркнул Медведев. И правительству надо разобраться, как расходуются полученные деньги, а также найти им наилучшее применение. По словам председателя правительства, большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка.

Он уточнил, что речь идет о наиболее крупных проектах, которые увеличат пропускную способность железных дорог: о модернизации Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб, развитии Центрального транспортного узла, создании подходов к морским портам. Все они должны дать возможности для увеличения транзита через всю страну и помогут увеличить темпы роста товаропотока между Европой и Азией.

Комфорт пассажиров

Речь шла и о повышении качества пассажирских перевозок. "Инфраструктура для пассажиров также будет обновляться, чтобы отвечать самым современным требованиям, причем во всех сегментах перевозок - как дальних, так и пригородных", - сказал Медведев. По его словам, это и новые вагоны, и электрички, и развитие скоростных и высокоскоростных магистралей, обновление вокзалов, и внедрение "цифрового управления" сложнейшим железнодорожным комплексом. "Не надежду надо дать, а сделать так, чтобы были нормальные, комфортные условия. Это не так сложно", - подчеркнул премьер-министр, прокомментировав таким образом слова министра транспорта о том, что принятая долгосрочная программа развития РЖД дает надежду, что качество предоставления услуг в дальнейшем будет развиваться.

Как сказал Евгений Дитрих, в ближайшие три года будет закуплен 401 вагон для поездов "Ласточка", 237 вагонов для пригородных перевозок и 1799 пассажирских вагонов для Федеральной пассажирской компании (ФПК). Анализируя пассажирские перевозки, Дитрих отметил, что в этом направлении обеспечена "стабильная высокая динамика" во всех сегментах перевозок. "Такое увеличение объемов обеспечено благодаря формированию РЖД новых транспортных маршрутов и продуктов, приобретению современного подвижного состава и постоянному повышению качества обслуживания пассажиров - как во время следования, так и на вокзалах", - уверен министр транспорта. Так, пассажирооборот в этом году вырастет на 1,6%, до 1,176 млрд пассажиров, и побьет рекорд 2014 года, отметил министр.

Впрочем, некоторые аспекты проблем в пассажирском сегменте остаются теми же, что и семь лет назад. В 2012 году на совещании поднимался вопрос убыточности для железнодорожников пригородных перевозок и невозможности из-за этого, по признанию тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина, купить даже один новый вагон. Сегодня ситуация намного лучше. Однако, как отметил Дитрих, решения правительства о полной компенсации потерь в доходах, которые возникают в результате госрегулирования в пригородном сообщении, позволят дополнительно приобрести около 500 вагонов.

Но в бюджете не предусмотрено погашение 23 млрд рублей подтвержденной задолженности прошлых лет, добавил Дитрих. Кроме того, в бюджете на 2020-2022 годы на субсидии на инфраструктуру в пригородном сообщении предусмотрено по 36,7 млрд рублей каждый год. В то же время, с учетом роста пассажиропотока объем необходимых для компенсации средств будет расти, достигая 47 млрд рублей в 2022 год. В результате за три года дефицит средств составит порядка 24,8 млрд рублей.

"Просил бы поддержать решение данного вопроса по компенсации соответствующей разницы", - подчеркнул министр. Его просьбу поддержал и Олег Белозеров: "Нам нужны полные цифры компенсации, поскольку люди пользуются больше пригородным движением и, соответственно, получается, что объем пассажиро-километровой работы больше, и необходима большая компенсация из федерального бюджета".

Угольщики

Вопросы угольной отрасли стали еще одной общей темой поездок премьера, которые разделяет семь лет, на этот раз с акцентом на вывоз угля. "У нас на сегодняшний момент проблема с вывозом в восточном направлении, - признал в своем докладе Белозеров. - Наши коллеги-грузоотправители хотели бы вывозить больше, ссылаются на программы реализации БАМ-1 и БАМ-2". Как отметил глава РЖД, этом году компания запланированный объем перевозок выполнит.

"Вместе с тем проблема в том, что проект был комплексный и включал не только железнодорожное развитие, но и в том числе развитие угольных месторождений на Восточном полигоне", - добавил Белозеров. А свои месторождения угольщики развили недостаточно, что в итоге не позволило сократить путь от пункта загрузки до пункта выгрузки и повысить скорость вагонооборота.

Но если в 2012 году речь шла чуть ли не о моратории на освоение новых месторождений, то сегодня РЖД готовы угольщиков поддержать и просят лишь четко увязать их программы развития со своими. В 2020-2021 годах РЖД приступят к началу второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, и, как подчеркнул глава Минтраса РФ, Минэнерго и Минэкономразвития будет крайне важно завершить работу по программе развития угольной промышленности до 2035 года, включающей топологию развития угольных месторождений и корреспонденции перевозок угольных грузов железнодорожным транспортом. "Четко написать топологию - это места расположения угольных предприятий и их объемы, четко зафиксировать в программе, они должны быть синхронизированы", - добавил Белозеров.

Новая тарифная политика

Совещание по железнодорожной тематике не могло не затрагивать тарифной политики. Но в отличие от прошлых лет, речь уже не идет о ежегодной кампании за каждую десятую процента.

"Сама система тарифообразования с нашей точки зрения устарела. И я неоднократно докладывал, что у нас существует перекрестное субсидирование", - начал Белозеров. Но теперь речь идет о том, чтобы поменять тарифную схему уже только с 2026 года. До этого момента РЖД будет "неукоснительно" соблюдать правило "инфляция минус 0,1", добавил он.

"Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчета стоимости услуг на ж/д перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка, доложить в правительство и ввести с 2026 года", - пояснил Белозеров. По его словам, это решит вопросы, которые всегда поднимают грузоотправители о скорости принятия решений о тарифах и даст им время заблаговременно подготовиться.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДитрих, Евгений Иванович
Реклама на ТАСС
Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет 2019 года
Ожидается, что инфляция составит 3,8%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС