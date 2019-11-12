Медведев на Алтае проведет совещание по улучшению качества жизни на селе

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 ноября продолжит работу в рамках двухдневной поездки по регионам Сибири. Как рассказали в пресс-службе правительства, предметом обсуждения в среду станет улучшение качества жизни на селе.

Планируется, что Медведев посетит село Санниково Алтайского края и проведет там совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов. В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов.

Также председатель правительства осмотрит ряд социальных объектов села.

В настоящее время в Российской Федерации в сельской местности проживает почти 37,3 млн человек или около 25% жителей страны. По данным Росстата на 1 января 2019 года, доля сельского населения в Алтайском крае составляет 43%, в Республике Алтай - 71%.

Люди на селе ждут от реализации национальных проектов повышения доступности первичной медицинской помощи и начального образования, культурных и спортивных объектов, повышения занятости и создания новых рабочих мест в аграрном секторе экономики. Реализация этой комплексной задачи предусматривается в рамках национальных проектов "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Демография" и т. д.

Предполагается, что в 2019 году в рамках национальных проектов в сельской местности будет создано более 1 тыс. новых мест в сельских школах и порядка 430 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов и порядка 1,56 тыс. автотранспортных средств для доставки пенсионеров в медицинские организации, построено или реконструировано более 80 культурно-досуговых учреждений, поставлено около 800 комплектов спортивного оборудования, отремонтированы более 700 спортивных залов, подключены к интернету более 5 тыс. медицинских организаций и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, государственную поддержку должны получить более 1,5 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.