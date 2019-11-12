Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет 2019 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект поправок к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ представит первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, с докладом перед депутатами выступит глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн руб. до 1,480 трлн руб. (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). Доходы бюджета, в соответствии с поправками, составят 19,970 трлн руб. против 20,174 трлн руб., расходы - 18,489 трлн руб. против 18,293 трлн руб.

Инфляция по итогам 2019 года, согласно проекту поправок к бюджету, составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.

Федеральный бюджет заявлен профицитным на весь следующий трехлетний период - 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Объем поступлений доходов от уплаты НДД (налог на добавленный доход) в 2019 году оценивается в сумме 85,212 млрд руб., что на 21,922 млрд руб. (на 34,6%) больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в виде углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн руб., что на 158,111 млрд руб. (на 2,6%) меньше суммы, учтенной в принятом законе о бюджете на 2019 год.

Объем поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в 2019 году оценивается в сумме 45,838 млрд руб., что на 2,196 млрд руб. (на 5%) больше суммы, учтенной в бюджете на 2019 год, и рассчитан с учетом изменения основных макроэкономических параметров.

Объем поступлений доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в 2019 году оценивается в сумме 688,602 млрд руб., что на 32,107 млрд руб. (на 4,9%) больше суммы, учтенной в законе о бюджете.

В октябре первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ через поправки в бюджет направит 160 млрд руб. из федерального бюджета на докапитализацию ВЭБ.РФ в 2019 году.

Как рассказал ранее журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, дополнительные доходы будут направлены, в первую очередь, на национальную экономику - 155,5 млрд руб., 52 млрд руб. - на жилищно-коммунальное хозяйство, 28,7 млрд руб. - на социальную политику, свыше миллиарда рублей - на физическую культуру и спорт, и более 13 млрд руб. дополнительно на поддержку СМИ. "Правительством предлагается увеличить расходы на 238 млрд руб. Это означает, что бюджет исполняется", - подчеркнул он.