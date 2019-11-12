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Путин подписал закон об обязательном включении в реестр сведений о должниках и коллекторах

Документ устанавливает обязанность включения в единый федеральный реестр сведений о должниках и коллекторах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий действующие процедуры банкротства и усиливающий защиту имущественных прав участников гражданских правоотношений, в редакции согласительной комиссии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что документ устанавливает обязанность включения в единый федеральный реестр сведений о должниках и коллекторах.

"Устанавливается обязанность включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о лице, привлекаемом кредитором для взыскания задолженности (коллекторе). Уточняется перечень сведений о фактах, связанных с ликвидацией юридического лица, включаемых в данный реестр. Определяются основания для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе по инициативе регистрирующего органа и порядок их исключения", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Закон уточняет действующие процедуры банкротства и раскрытия информации о деятельности юридических лиц. Он также предусматривает большую публичность сведений о деятельности юридических лиц, что призвано помочь участникам рынка точнее оценить риски по сделкам, а также усилить защиту их имущественных прав и интересов. С этой целью уточняются состав и порядок раскрытия сведений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Закон был принят Госдумой 22 октября 2019 года, а 6 ноября одобрен Советом Федерации.

Ранее закон был принят Госдумой 19 декабря 2018 года, но Совет Федерации 16 января 2019 года его отклонил с предложением создать согласительную комиссию для его доработки. В ходе доработки законодатели исключили положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами. Также исключен доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан, а также предусмотрен доступ в личный кабинет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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