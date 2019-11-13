Глава Колымы: для устранения дефицита билетов в ДФО нужно изменить "плоские тарифы"

ТАСС, 13 ноября. Дефицит авиабилетов на Дальний Восток связан с тем, что они продаются по "плоским тарифам" для всех, а не только для жителей макрорегиона. Изменение механизма позволит отрегулировать спрос и устранить дефицит билетов, считает губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Ранее Минтранс РФ говорил о необходимости пересмотреть механизм субсидируемых государством "плоских тарифов" "Аэрофлота", так как он убыточен для авиакомпании, а также нарушает конкуренцию на дальневосточном направлении. Кроме того, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выступил против продажи билетов по "плоским тарифам" вахтовикам, так как в Магаданской области они выкупают до 70% таких билетов.

"Речь идет о дефиците билетов по "плоским тарифам" и нехватке мест для жителей региона. Насколько я понимаю, сейчас авиакомпания летает с ограничениями для снижения убытков, но при продаже билетов по рыночным ценам будет готова летать по потребности", - такое мнение губернатор выразил в разговоре с ТАСС.

Как считает Носов, сейчас важно определить, кому должна предоставляться преференция в виде билетов по "плоским тарифам": всем, кто летает на Дальний Восток, включая вахтовиков, или только проживающим в макрорегионе. Он отметил, что в Магаданской области инициатива превратилась в поддержку не жителей, а вахтовиков.

"В любом случае это коммерческая деятельность. Перевоз работников на предприятие туда и обратно, раз в два месяца, [должен] ложиться на плечи предприятий", - считает глава Колымы.

Так, по его словам, при ремонте полосы аэропорта на Чукотке одна из золотодобывающих компаний будет перевозить к месту работы вертолетом около 1 тыс. человек. "Она будет сама нести эти затраты, однако компания готова идти на них", - добавил Носов

О "плоских тарифах"

Ранее газета "Коммерсант" написала, что в правительстве РФ обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов "Аэрофлота" между Москвой и городами Дальним Востоком. Сейчас "Аэрофлот" продает билеты в города Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам или по так называемым плоским тарифам, которые убыточны для авиакомпании.

Для открытия продажи авиабилетов по "плоскому тарифу" на следующий год, пишет газета, "Аэрофлот" каждый год обращается в Минтранс. В Минтрансе ранее отметили, что так как "Аэрофлот" - коммерческая компания, то она может самостоятельно принимать решение по продаже этих авиабилетов.

Обычно ведомство одобряет перевозку по "плоскому тарифу" не позже октября, но в этом году согласование затянулось, писал "Коммерсант", из-за чего компания не может открыть продажу таких билетов на 2020 год.

"Аэрофлот" на 51% принадлежит государству в лице Росимущества.