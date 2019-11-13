Проект бюджета Забайкалья на 2020 год предусматривает рост социальных расходов на треть

ЧИТА, 13 ноября. /ТАСС/. Социальные расходы бюджета Забайкальского края в 2020 году, согласно проекту документа, вырастут на 32%, до 46,6 млрд рублей, сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального парламента, где проходит обсуждение главного финансового документа.

"На социальную сферу в бюджете-2020 предусмотрено 46,6 млрд рублей. Рост к первоначальному бюджету 2019 года составляет 32% или 11,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Увеличению расходов на соцсферу, в том числе, будет способствовать реализация в Забайкальском крае национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста. По этим программам край получит 7 млрд рублей из федерального бюджета на развитие социальных направлений - прежде всего, образования и здравоохранения.

Существенно возрастут расходы на подрастающее поколение. К примеру, в регионе на 30% (до 479 млн рублей) увеличат расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Более чем в два раза вырастут расходы на питание школьников из малоимущих семей, из краевой казны на эти цели планируется направить 306 млн рублей. В 2020 году в Забайкалье будут больше тратить и на отдых и оздоровление детей.

На прошлой неделе и.о. министра финансов региона Вера Антропова отмечала, что заработная плата предусмотрена в проекте бюджета на 2020 год в полном объеме с учетом аванса декабря. На выплату зарплат планируется направить 23,4 млрд рублей. Кроме того, проект бюджета предусматривает 1,92 млрд рублей, которые зарезервированы на повышение зарплат.

Проект краевого бюджета на 2020 год внесен правительством Забайкалья в законодательное собрание региона, первое чтение назначено в парламенте на 20 ноября. Ранее губернатор Александр Осипов назвал представленный финансовый документ устойчивым и консервативным. Проект предполагает увеличение доходов края до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете региона на 2019 год. Рост расходов прогнозируется на 25,7%, до 73,4 млрд рублей.