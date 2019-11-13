МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) в III квартале выдали на 13% меньше займов в самом массовом сегменте микрозаймов - до 10 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ отметили, что общее число выданных займов МФО за отчетный период также снизилось (на 5%, до 4,4 млн) в основном за счет снижения в данном сегменте, доля которого составляет более 60% от общего числа выдач. В остальных категориях займов, по данным бюро, наблюдается рост. Так, в третьем квартале МФО выдали на 47% больше займов на сумму более 30 тыс. рублей по сравнению с тем же периодом годом ранее, выдачи от 20 тыс. до 30 тыс. рублей увеличились на 24%, количество займов от 10 тыс. до 20 тыс. рублей выросло на 2%.

Сокращение микрозаймов на небольшие суммы, пояснили в НБКИ, происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. "Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по "охлаждению" микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов", - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшую динамику снижения числа выданных микрозаймов среди 20 регионов - лидеров по объемам данного вида кредитования продемонстрировали Кемеровская (снижение на 18%), Ростовская (13%) и Новосибирская (12,6%) области. Увеличение количества микрозаймов наблюдается в Московской (рост на 11%) и Челябинской (4%) областях, в Пермском крае (1,4%). В Москве количество выдач в третьем квартале год к году не изменилось.

НБКИ консолидирует информацию о 3 000 микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, которые предоставляют данные в бюро.