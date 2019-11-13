Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": губернаторы смогут регулировать трудовую миграцию в регионах

Разработанный Минтрудом законопроект позволит главам регионов утверждать списки запрещенных профессий для работы по патенту
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Губернаторы могут получить возможность запрещать определенные профессии для мигрантов, работающих по патенту, а также устанавливать лимит на их выдачу. Такие изменения предусматривает законопроект, разработанный Минтрудом, сообщает в среду газета "Известия".

На эту тему

Сейчас эти вопросы курирует федеральный центр. Губернаторы могут только регулировать численность иностранных рабочих в регионе, меняя стоимость патента или запрещать их нанимать компаниям, занимающимся определенными видами деятельности. Также региональные правительства могут представить в МВД мотивированное предложение о приостановке выдачи патентов на своей территории.

По данным "Известий", законопроект подразумевает предоставления губернаторам возможности утверждать списки запрещенных профессий для работы по патенту. Как рассказали газете в Минтруде, новый механизм "позволяет, при необходимости, не только мониторить ситуацию на рынке труда, но и влиять на нее". Также отмечается, что он позволит более точечно управлять ситуацией, не вводя полный запрет на выдачу патентов в регионе или целой отрасли

Согласно данным Минтруда, которые приводят "Известия", в целом по стране в январе 2019 года иностранцы составляли не больше 2,2% рабочей силы. Но в отдельных регионах их доля значительно выше, например в Магаданской (11,4%), Сахалинской (7,5%), Московской (7,4%) областях.

Теги
РоссияМагаданская областьСахалинская область
Реклама на ТАСС
Проект бюджета Забайкалья на 2020 год предусматривает рост социальных расходов на треть
Регион получит 7 млрд рублей из федерального бюджета для реализации нацпроектов и плана социального развития центров экономического роста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС