"Известия": губернаторы смогут регулировать трудовую миграцию в регионах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Губернаторы могут получить возможность запрещать определенные профессии для мигрантов, работающих по патенту, а также устанавливать лимит на их выдачу. Такие изменения предусматривает законопроект, разработанный Минтрудом, сообщает в среду газета "Известия" .

Сейчас эти вопросы курирует федеральный центр. Губернаторы могут только регулировать численность иностранных рабочих в регионе, меняя стоимость патента или запрещать их нанимать компаниям, занимающимся определенными видами деятельности. Также региональные правительства могут представить в МВД мотивированное предложение о приостановке выдачи патентов на своей территории.

По данным "Известий", законопроект подразумевает предоставления губернаторам возможности утверждать списки запрещенных профессий для работы по патенту. Как рассказали газете в Минтруде, новый механизм "позволяет, при необходимости, не только мониторить ситуацию на рынке труда, но и влиять на нее". Также отмечается, что он позволит более точечно управлять ситуацией, не вводя полный запрет на выдачу патентов в регионе или целой отрасли

Согласно данным Минтруда, которые приводят "Известия", в целом по стране в январе 2019 года иностранцы составляли не больше 2,2% рабочей силы. Но в отдельных регионах их доля значительно выше, например в Магаданской (11,4%), Сахалинской (7,5%), Московской (7,4%) областях.