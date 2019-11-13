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Telegram потребовала прекратить рассмотрение иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США

При этом компания снова подчеркнула, что криптовалюта Gram в момент запуска "будет являться валютой и/или товаром", а не ценной бумагой, на чем настаивают американские власти

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Компания Telegram Group Inc. потребовала прекратить рассмотрение в суде иска, поданного против нее Комиссией по ценным бумагам и биржам США из-за запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. Об этом говорится в опубликованных во вторник материалах суда, поступивших в распоряжение ТАСС.

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В заявлении говорится о том, что ответчик "просит суд полностью и без права на повторную подачу отклонить заявление истца против Telegram". Адвокаты Telegram Group Inc. подчеркнули, что подзащитная им организация полностью отвергает все обвинения в свой адрес.

При этом в документе в очередной раз отмечается, что Gram в момент запуска "будет являться валютой и/или товаром", а не ценной бумагой, на чем настаивают американские власти. Ранее представители регулятора заявили о том, что Telegram не привела убедительных доводов, опровергающих утверждения комиссии относительно того, что Gram следует считать ценной бумагой, а не криптовалютой. Регулятор в поданном им иске настаивает именно на такой точке зрения и подчеркивает, что к Gram следует применять законодательство о ценных бумагах.

Адвокаты Telegram Group Inc. также подчеркнули, что компания имела законные основания для проведения ICO, в результате которого были привлечены порядка $1,7 млрд. По их данным, средства, полученные от 171 покупателя, частично были направлены на развитие и запуск TON.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям регулятора, Telegram и TON продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций.

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд. Криптовалюта платформы TON получила название Gram.

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