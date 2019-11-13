Федеральная сетевая компания вложила 29 млн рублей в подстанцию в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) инвестировала 29 млн рублей в модернизацию подстанции "Березовая", которая питает район с населением 36 тыс. человек в Хабаровском крае. Об этом сообщил в среду филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Магистральные электрические сети Востока.

Подстанция 220 кВ "Березовая" обеспечивает электроснабжение потребителей Солнечного района Хабаровского края с общей численностью населения 36 тыс. человек. Ее модернизация ведется в рамках инвестдеятельности компании, это повысит надежность электроснабжения объектов инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали, объектов портовой зоны Ванинского и Советско-Гаванского районов.

"Россети ФСК ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС") ввела в работу новое реакторное оборудование на подстанции 220 кВ "Березовая". Это третий магистральный энергообъект в Хабаровском крае, где проведен комплекс работ по повышению качества передаваемой потребителю электроэнергии. Инвестиции в реализацию проекта составили порядка 29 млн рублей", - говорится в распространенном релизе.

В 2019 году Федеральная сетевая компания также провела модернизацию реакторного оборудования на двух хабаровских подстанциях 220 кВ "Высокогорная" и "Этеркан", обеспечивающих электросетевой транзит вдоль Байкало-Амурской магистрали.