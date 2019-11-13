"Известия": в России вырос объем штрафов за некачественное топливо

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем начисленных штрафов за некачественное топливо в России за 9 месяцев составил 47 млн рублей, тогда как за весь 2018 год - 50 млн рублей. При этом объем взысканных штрафов в 2,5 раза меньше - около 18 млн рублей, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Уточняется, что с заявлениями в суд обратились примерно две трети организаций, уличенных в реализации некачественного топлива, иски находятся на различных стадиях обжалования. В Росстандарте сообщили газете, что за повторное нарушение было выписано всего два штрафа.

По данным Росстандарта, на которые ссылается газета, максимальный штраф в первом полугодии составил 2 млн руб., а средняя сумма штрафа - 580 тыс. руб. Отмечается, что основной объем штрафов пришелся на 3 квартал 2019 года: около 24,6 млн рублей, тогда как по итогам первых двух было выписано штрафов на 22,4 млн рублей. В ведомстве газете пояснили, что это связано с накопительным эффектом, а также более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей.

В Минпромторге "Известиям" сообщили, что денежное наказание для АЗС за некачественное топливо составляет 1% выручки от продажи горючего, но не менее 500 тыс. рублей. При повторном нарушении он возрастает до 3% с оборота, но не менее 2 млн рублей, или работа АЗС приостанавливается на срок до 90 дней. За нарушения маркировки или несоответствия в документации штрафы ниже - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Также раньше максимальный штраф для ИП составлял 40 тыс. рублей, а сейчас ответственность уравнивается и для юридических лиц, и для предпринимателей.

Благодаря внедрению оборотных штрафов, по мнению Минпромторга, общая доля фальсифицированного топлива снизилась.