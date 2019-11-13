Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зарубежным СМИ вручили решение суда по публикациям о Дерипаске

Речь идет о британских газетах The Telegraph и The Times, а также американском еженеждельнике The Nation

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Представителям британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation вручено решение Арбитражного суда Краснодарского края о признании не соответствующими действительности публикаций о бизнесмене Олеге Дерипаске, на основании которого они должны удалить материалы и опубликовать опровержения. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Суд вынес решение 25 октября, полностью удовлетворив иск Дерипаски о защите деловой репутации и обязав издания не позднее 10 дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие бизнесмена сведения с их сайтов, а также опубликовать в те же сроки опровержение этой информации. Мельников сообщал, что изданиям были направлены переведенные на английский язык необходимые материалы и решение суда. В The Nation 30 октября заявили, что не видели никаких юридических документов об этом иске, комментариями других ответчиков по делу ТАСС не располагает.

"Ответчикам вручено решение суда", - сказал адвокат, уточнив, что судом был установлен срок обжалования принятого ранее решения в течение месяца, после этого оно вступит в законную силу.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края, каких-либо апелляционных жалоб со стороны ответчиков по данному иску не поступало. Ранее сообщалось, что представители сторон ответчиков были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились, каких-либо письменных возражений ими также не было направлено.

Суть иска

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на 7,5 млрд долларов.

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Мельников пояснял ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

Теги
СШАВеликобританияРоссияДерипаска, Олег Владимирович
Реклама на ТАСС
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
При этом к 2040 году спрос, как ожидают в Международном энергетическом агентстве, вырастет до 106,4 млн б/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС