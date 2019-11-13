Зарубежным СМИ вручили решение суда по публикациям о Дерипаске

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Представителям британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation вручено решение Арбитражного суда Краснодарского края о признании не соответствующими действительности публикаций о бизнесмене Олеге Дерипаске, на основании которого они должны удалить материалы и опубликовать опровержения. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Суд вынес решение 25 октября, полностью удовлетворив иск Дерипаски о защите деловой репутации и обязав издания не позднее 10 дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие бизнесмена сведения с их сайтов, а также опубликовать в те же сроки опровержение этой информации. Мельников сообщал, что изданиям были направлены переведенные на английский язык необходимые материалы и решение суда. В The Nation 30 октября заявили, что не видели никаких юридических документов об этом иске, комментариями других ответчиков по делу ТАСС не располагает.

"Ответчикам вручено решение суда", - сказал адвокат, уточнив, что судом был установлен срок обжалования принятого ранее решения в течение месяца, после этого оно вступит в законную силу.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края, каких-либо апелляционных жалоб со стороны ответчиков по данному иску не поступало. Ранее сообщалось, что представители сторон ответчиков были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились, каких-либо письменных возражений ими также не было направлено.

Суть иска

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на 7,5 млрд долларов.

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Мельников пояснял ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.