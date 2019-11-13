Медведев: финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено. Об этом он заявил на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации нацпроектов.

"Чтобы работа по сельским территориям шла в комплексе, со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На 2020 год на госпрограмму в федеральном бюджете мы заложили около 36 млрд рублей", - сказал Медведев, отметив, что эти деньги пойдут на обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем и развитие рынка труда. "Посмотрим, как будет идти работа по этой программе <...>, в случае, если все будет развиваться успешно, тогда дополнительные средства добавим в следующем году на реализацию программы", - заявил он.