СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить строительство площадок для санавиации в регионах. Об этом он заявил на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации нацпроектов.

"Надо ситуацию проанализировать, надо посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть на источники финансирования. Поручение такое тоже я дам", - сказал Медведев, комментируя вопросы функционирования санитарной авиации в регионах страны, в том числе и на удаленных сельских территориях.