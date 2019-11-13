Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев призвал ускорить строительство площадок для санавиации в регионах

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить строительство площадок для санавиации в регионах. Об этом он заявил на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации нацпроектов.

"Надо ситуацию проанализировать, надо посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть на источники финансирования. Поручение такое тоже я дам", - сказал Медведев, комментируя вопросы функционирования санитарной авиации в регионах страны, в том числе и на удаленных сельских территориях.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Медведев: финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС