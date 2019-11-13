"Ъ": ФАС сочла избыточными требования Ространснадзора к роликовым подшипникам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла предпосылки для дискриминации и созданию неравных требований к эксплуатации подшипников разных типов в случае реализации предостережения Ространснадзора от 25 октября, сообщает газета "Коммерсантъ".

Служба по надзору в сфере транспорта требовала ужесточить контроль за эксплуатацией роликовых подшипников.

5 ноября в правительство было направлено письмо с подписью руководителя ФАС Игоря Артемьева, в котором сообщается, цитирует "Ъ", что реализация предостережения может привести "к созданию условий для дискриминации и установлению неравных требований к эксплуатации подшипников разных типов и несет коррупционные риски".

В документе ФАС сообщает, что считает целесообразным поручить Минтрансу обеспечить отмену распоряжения. Роликовые подшипники не относятся к перечню деталей, информация о которых отражается в информационных системах или паспорте вагона, отмечает служба. Там добавляют, что момент их установки может отличаться от даты изготовления на два года.

С 2021 года российские грузовые вагоны планировалось перевести с роликовых подшипников на кассетные. 31 октября на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака было принято решение об отмене соответствующего приказа Минтранса. На это были даны сутки. В Совете потребителей по вопросам деятельности РЖД в свою очередь заявляли, что переход железнодорожной отрасли на кассетные подшипники обойдется в 200-300 млрд рублей, при этом государственная поддержка не предусматривалась.