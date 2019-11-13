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На поезда в Крым продали более 17 тыс. билетов по всей России

Продажа билетов стартовала 8 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Более 17 тыс. билетов продали по всей России на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь и обратно, сообщили ТАСС в дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

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Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов - от 2966 рублей.

"По России - 17518, в том числе по Крыму - 3634 [билетов продано]", - сказали в дирекции. Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября в 08:00 мск. За первые сутки было продано более 5 тыс. билетов.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинские радикалы заблокировали железнодорожную ветку в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан". Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, в его рамках курсируют более 50 поездов, существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

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