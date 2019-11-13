На рыбоводных заводах Хабаровского края заложили минимум икры из-за наводнения

ТАСС, 13 ноября. Прошедшее наводнение на Амуре помешало рыбоводным заводам в Хабаровском крае заложить максимальное количество икры лосося для воспроизводства рыбы. Об этом в среду сообщается на сайте хабаровского правительства.

На государственных рыбоводных заводах региона - Анюйском, Гурском и Удинском - завершили закладку икры. "В совокупности эти заводы заложили 70,6 млн штук икры, что соответствует минимальным объемам закладки в соответствии с планом, это больше, чем годом ранее почти на 3 млн. Выполнить максимальный объем - около 80 млн штук, помешало наводнение. Так, из-за большой воды Удинский завод временно приостанавливал работу", - приводятся в сообщении слова начальника управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства Хабаровского края Романа Фофанова.

Кроме того, по данным пресс-службы, во время осенней путины пришлось вводить дополнительные запреты для промысловиков на Амуре, чтобы лосось смог дойти до места нереста и отложить икру. По мнению специалистов, благодаря этому удалось добиться роста объемов нерестилищ.

Паводок на Амуре начался в июле и затронул жителей 10 районов Хабаровского края. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. 29 октября все населенные пункты Хабаровского края освободились от паводка. Наводнение пришлось на время, когда рыба ценных пород нерестится в Амуре и его притоках.