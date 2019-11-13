Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На рыбоводных заводах Хабаровского края заложили минимум икры из-за наводнения

Всего было заложено 70,6 млн штук икры

ТАСС, 13 ноября. Прошедшее наводнение на Амуре помешало рыбоводным заводам в Хабаровском крае заложить максимальное количество икры лосося для воспроизводства рыбы. Об этом в среду сообщается на сайте хабаровского правительства.

На государственных рыбоводных заводах региона - Анюйском, Гурском и Удинском - завершили закладку икры. "В совокупности эти заводы заложили 70,6 млн штук икры, что соответствует минимальным объемам закладки в соответствии с планом, это больше, чем годом ранее почти на 3 млн. Выполнить максимальный объем - около 80 млн штук, помешало наводнение. Так, из-за большой воды Удинский завод временно приостанавливал работу", - приводятся в сообщении слова начальника управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства Хабаровского края Романа Фофанова.

Кроме того, по данным пресс-службы, во время осенней путины пришлось вводить дополнительные запреты для промысловиков на Амуре, чтобы лосось смог дойти до места нереста и отложить икру. По мнению специалистов, благодаря этому удалось добиться роста объемов нерестилищ.

Паводок на Амуре начался в июле и затронул жителей 10 районов Хабаровского края. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. 29 октября все населенные пункты Хабаровского края освободились от паводка. Наводнение пришлось на время, когда рыба ценных пород нерестится в Амуре и его притоках.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
UTair возьмет в лизинг два самолета Boeing 737 NG
Авиакомпания заключила контракт из-за переноса сроков поставок Boeing 737 MAX
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС