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В Думе поддержали ко II чтению законопроект о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Документ может вступить в силу с 1 февраля 2020 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах, данные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должны вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и его коллега, председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Они предложили дополнить КоАП РФ новой статьей 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента".

Согласно тексту, за первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предлагаются штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции должны возрасти для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусматривается и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде административного штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. руб. и для юридических лиц - 5 млн руб. Под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

В первом чтении законопроект был принят 24 января 2018 года. В связи с этим комитету по госстроительству пришлось скорректировать дату его вступления в силу - теперь это 1 февраля 2020 года.

В целом данная инициатива дополняет другой рассматриваемый Госдумой законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица. Первое чтение документ также прошел в январе 2018 года. Он обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Теги
Россия
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