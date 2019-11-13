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На Украине сообщили, что после открытия рынка земли ее цена не превысит $1,5 тыс. за га

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий отметил, что если разрешить продажу земли иностранцам, то цена будет в среднем $2,2 тыс. за гектар

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. После внесения изменений с законопроект о продаже сельхозземель цена одного гектара для украинцев не превысит $1,5 тыс. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если оставить все, как есть, то цена будет в среднем $2,2 тыс. за гектар", - сказал он в интервью радио "Новое время".

"Если же не разрешать продажу земли иностранцам, то гектар будет стоить $1,5 тыс. Вот цена ограничений, - того, что называется "только украинцы покупают", - сказал замминистра.

Верховная рада в среду приступила к рассмотрению ряда законопроектов о продаже земли. Четыре оппозиционные фракции парламента выступают против предложенной земельной реформы, которая вызвала также недовольство аграриев. Сейчас они собрались на митинг протеста у здания Рады.

Предложенный властью обновленный законопроект предусматривает запрет иностранцам покупать землю до 2024 года, при этом исключение делают для зарегистрированных на Украине иностранных компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают на украинском рынке. Им можно покупать землю с 1 октября 2020 года на равных условиях с украинскими компаниями.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вопрос о праве покупать иностранцами землю будет принят на основании всеукраинского референдума.

Теги
Украина
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