Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с РФ при соблюдении белорусских интересов

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Белоруссия готова подписать дорожные карты по углублению интеграции с Россией лишь при соблюдении интересов белорусской стороны. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

"Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены", - отметил белорусский премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Румас отметил, что стороны до настоящего времени не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики, но еще есть время для урегулирования данных вопросов.