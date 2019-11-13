Объем инвестиций в экономику Чукотки в 2020 году увеличится в 7,4 раза

ТАСС, 13 ноября. Объем инвестиций в предприятия Чукотского автономного округа в 2020 году вырастет в 7,4 раза - до 112 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба правительства Чукотки.

"Существенный рост валового регионального продукта в 2020 году ожидается за счет увеличения капитальных вложений в добычу полезных ископаемых и электроэнергетику округа, связанных с освоением месторождений Баимской рудной зоны. На ближайший трехлетний период придется пик инвестиционной активности для округа, объем инвестиций увеличится в 7,4 раза - до 112 млрд рублей в 2020 году. Основная доля инвестиций будет направлена на добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Ресурсы Баимской площади оцениваются в 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). По данным окружного правительства, освоение месторождений обеспечит прирост валового регионального продукта Чукотки на 45 млрд рублей, привлечет в регион свыше 300 млрд рублей инвестиций, а также создаст более 3 тыс. новых рабочих мест до 2025 года.

Доходы бюджета на 2020 год прогнозируется в размере 35,6 млрд рублей, расходы - 34,7 млрд рублей. Проект бюджета сформирован с профицитом, который составит в 2020 году 933,2 млн рублей.

В 2020 году планируется реализация 18 региональных госпрограмм. Основную долю в общем объеме расходов окружного бюджета, как и прежде, составят расходы на социальную сферу, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. В 2020 году предусмотрено увеличение фондов оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы в среднем на 7%. Общий объем дополнительных расходов на эти цели составит 665 млн рублей.