Компания Tesla построит свой первый завод в Европе близ Берлина

ТАСС, 13 ноября. Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск объявил о планах по строительству первого европейского завода компании рядом с германской столицей.

"Giga Берлин! Мы будем производить батареи, электродвигатели и электромобили, начнем с Model Y", - говорится в сообщении Маска в Twitter.

Как сообщает газета Bild, новый завод будет располагаться неподалеку от строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который находится на границе Берлина и федеральной земли Бранденбург. На новых мощностях в Европе, помимо компактного кроссовера Tesla Model Y, также будет собираться седан Tesla Model 3.

Отмечается, что компания уже начала размещать вакансии по трудоустройству в Германии, по информации издания, завод позволит создать порядка 10 тыс. рабочих мест. Предприятие, которое получит название Gigafactory 4, планирует начать свою работу в 2021 году.

В настоящее время компания строит свой первый завод за пределами в США, который будет располагаться в Шанхае. Соглашение о его строительстве было подписано Tesla в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган". К 2020 году на нем планируется запустить сборку модели Tesla Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.