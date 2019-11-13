"Слуги народа" заблокировали трибуну Рады, чтобы не сорвать принятие закона о земле

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы не допустить к ней оппонентов и не сорвать рассмотрение законопроекта о рынке земли. Первым выступил представитель этой партии Никита Потураев, который заявил, что сегодня депутаты "вернут землю людям", которая ранее была у них "украдена" еще во времена СССР.

"Мы сегодня "закопаем" вашу коммуняцкую идеологию окончательно!", - сказал на повышенных тонах Потураев, выступление которого транслировал телеканал "Рада". Он назвал коллег по парламенту, которые не хотят принимать закон, ворами. Оппоненты принятия закона о рынке земли - представители фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" - расположились в президентской ложе с плакатом, который призывает "не допустить распродажи земли".

Сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь заявил, что сегодня украинский парламент "ради очередных кредитов намерен протолкнуть решение, чтобы продавать землю кому попало". Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая также выступает против принятия закона в предложенном правительством варианте, призвала "не допустить колонизации Украины", поскольку рынок земли позволит приобретать ее иностранцам. Она в очередной раз призвала провести референдум по этому вопросу, а также изучить мировой опыт, связанный с открытием рынка земли.

Фракция партии "Слуга народа", которая выступает основным лоббистом принятия закона, имеет так называемое монобольшинство в парламенте (252 мандата), что позволяет ей принимать законы без коалиции с другими силами. Между тем ранее ряд депутатов из фракции публично выступили против этого закона, заявив, что не будут за него голосовать.