Аксенов сообщил о росте товарооборота между Крымом и Словакией

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Словакией и Республикой Крым растет, несмотря на санкции, по итогам первого полугодия 2019 года он вырос на 20% до $400 тыс., сообщил глава региона Сергей Аксенов в ходе встречи с делегацией зарубежных журналистов в среду.

Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии прибыла с ознакомительным визитом в Республику Крым. В ее составе представители СМИ из Италии, Словакии, Франции, Конго, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии и других стран.

"У нас с предпринимателями из Словакии развиваются плотные отношения, они регулярно бывают у нас на Ялтинском международном экономическом форуме. С точки зрения торговли, у нас небольшой товарооборот. В прошлом году был $600 тыс. В этом году [за полгода] чуть больше на 20% до $400 тыс. Суммы небольшие, уверен, что динамика будет увеличиваться", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос словацкого журналиста, спросившего о перспективах сотрудничества между Крымом и Словакией.

Он отметил, что не может озвучить публично планы по сотрудничеству, из-за действующих в отношении Крыма международных санкций. "Уровень публичности определяют сами предприниматели, я не хочу навредить", - отметил он.

Аксенов высоко оценил визит журналистов в Крым, благодаря чему в мире узнают правду о событиях и преобразованиях в республике, что поспособствует, в том числе привлечению инвестиций в регион. "Мы надеемся, что вы сможете своими глазами увидеть изменения, которые произошли в Крыму, а также надеемся на привлечение бизнеса из ваших стран в Крым. Надеемся, что визиты в республику, журналистов и бизнес-миссий поспособствуют признанию Крыма российским на международном уровне в перспективе", - сказал Аксенов.

По его словам, за пять лет с момента вхождения Крыма в состав региона ситуация улучшилась в разы. "Во время визита, вы сможете увидеть, как меняется Крым. Вы сможете максимально это все просмотреть", - сказал Аксенов.