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Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

Врио главы города Михаил Развожаев отметил, что вопрос о поезде до столицы волновал многих жителей Севастополя
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Прямые поезда между Севастополем и Москвой будут ходить с весны 2020 года, сообщил в среду на своей странице в Instagram врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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Ранее стало известно, что с декабря запускается прямое сообщение между Севастополем и Санкт-Петербургом, остановка поезда в Москве будет технической. Прямой поезд до Москвы будет ходить из Симферополя.

"Вчера я пригласил директора транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александра Ганова приехать в Севастополь, чтобы обсудить, когда сможем запустить движение до Москвы. Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу", - говорится в сообщении.

Также Развожаев предложил оператору, пока не будет запущен отдельный поезд, проработать возможность полноценной остановки в Москве поезда, который следует в Петербург. "Компания "Гранд сервис экспресс" прорабатывает этот вариант с технической точки зрения. О результатах обязательно сообщу", - добавил глава города.

Он отметил, что вопрос о поезде до Москвы волновал многих жителей Севастополя. "Знаю, что многие горожане переживали из-за того, что сначала запустили направление из Севастополя только в Санкт-Петербург, хотя это исторический, знаменитый поезд. Легендарная "семерка" - поезд №7, ходил из города на Неве в Севастополь и обратно 55 лет подряд круглый год", - написал Развожаев.

В новость внесены изменения (12:14 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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