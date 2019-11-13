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Замглавы Минфина считает катастрофой утечки биометрических данных из банков

Алексей Моисеев отметил, что ПИН-коды и пароли можно поменять сколько угодно раз, а изменить биометрию невозможно

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минфин России обеспокоен случаями утечки данных клиентов банков, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

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"Вы знаете, меня беспокоят утечки, которые происходят, особенно с учетом того, что мы начинаем собирать биографические данные. Утечка биометрических данных - это катастрофа, потому что ПИН-коды и пароли вы можете поменять сколько угодно раз, а биометрию вы, скорее всего, не поменяете. Поэтому вопрос этот нас очень беспокоит. Но, как я понимаю, там активно безопасностью этих данных занимается ФСБ, мы здесь их поддерживаем", - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли выделение бюджетных средств на защиту данных клиентов банков, Моисеев отметил, что кредитные организации должны тратить на это собственные средства.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций.

За усиление ответственности за кражу личных данных клиентов банков, в свою очередь, выступал глава Сбербанка Герман Греф. В начале октября 2019 года кредитная организация сообщала, что завершила внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. В результате был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. В банке отмечали, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует.

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Россия
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