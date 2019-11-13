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Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов

В Верховном суде разъяснили, что поданные декларации не могут быть использованы правоохранительными органами для уголовных дел, а также в делах о налоговых и административных правонарушениях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

"Президиум Верховного суда России на заседании 13 ноября дополнил ранее выраженную правовую позицию о том, что поданные декларации не могут быть использованы правоохранительными органами для уголовных дел. Президиум ВС разъяснил, что они также не могут использоваться в делах о налоговых и административных правонарушениях", - сообщил Одинцов.

30 октября Президиум Верховного суда РФ внес разъяснения по вопросу о гарантиях в уголовном судопроизводстве, предусмотренных законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (так называемый закон об амнистии капиталов). Верховный суд отметил, что закон предусматривает абсолютный запрет на использование деклараций, поданных по закону об амнистии капиталов, в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу в отношении самих подавших декларации или владельцев имущества, о котором в них говорится. Кроме того, отметил ВС, закон запрещает следователям и иным государственным и негосударственным органам получать доступ к таким декларациям даже на основании судебного решения, сведения в них признаются налоговой тайной, которую должны обеспечивать налоговые органы, и истребовать их можно лишь только по запросу самого декларанта.

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