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Нью-Бонд-стрит в Лондоне стала самой дорогой улицей в Европе

Она также вошла в тройку самых дорогих улиц мира. На первой строчке рейтинга находится Козуэй-Бей в Гонконге, на втором - Пятая Авеню в Нью-Йорке

ТАСС, 13 ноября.Нью-Бонд-стрит, расположенная в центральной части Лондона, получила статус самой дорогой улицы Европы в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные отчета "Главные улицы мира", опубликованного в среду международной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.

В рейтинге сравнивались показатели средней арендной ставки 448 самых дорогих улиц в 68 странах мира. По данным Cushman & Wakefield, средняя ставка аренды на Нью-Бонд-стрит составила около €16,2 тыс. за кв. м в год ($1,7 тыс. за квадратный фут). Улица прославилась тем, что на ней находятся магазины таких всемирно известных брендов, как Louis Vuitton, Chanel и Mulberry.

Вместе с тем в документе указывается, что Нью-Бонд-стрит вошла в тройку самых дорогих улиц мира. "Великобритания, Лондон, Нью-Бонд-стрит - 3-е место. В рейтинге 2018 года - 3-е место", - отмечается в отчете.

На первой строчке, как и в прошлом году, расположилась гонконгская Козуэй-Бей с показателем €25,9 тыс. за кв. м в год ($2,7 тыс. за квадратный фут). Второе место, по данным отчета, заняла Пятая Авеню в Нью-Йорке. Средняя ставка аренды на ней составила €21,2 тыс. за кв. м в год ($2,3 тыс. за квадратный фут). При этом указывается, что за год средний размер арендной ставки на Пятой Авеню не изменился.

Авторы документы также подчеркивают, что Столешников переулок в центре Москвы потерял одну позицию, заняв 19-ю строчку в рейтинге самых дорогих улиц мира. Средняя ставка аренды в нем составила €2,7 тыс. за кв. м в год ($288 за квадратный фут).

Теги
Великобритания
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