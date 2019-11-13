Представитель правительства в Раде на фоне протестов предложила отложить закон о земле

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук на фоне массовых протестов против инициативы президента Владимира Зеленского снять запрет на продажу сельскохозяйственной земли предложила отказаться от запланированного на среду голосования по законопроекту.

"Наша позиция в том, чтобы не вносить сегодня на голосование законопроект и все-таки доработать его для первого чтения", - заявила она в кулуарах Рады, где находящаяся в меньшинстве оппозиция пытается не допустить постановки вопроса на голосование.

"Это мое субъективное мнение - закон сырой, за него не нужно голосовать в первом чтении, - считает она. - Земля - это то, что должно нас объединять, а не разъединять. И я беру на себя ответственность. Я понимаю, как это сейчас важно".

Выступавший ранее сегодня в парламенте премьер-министр Алексей Гончарук призвал депутатов принять законопроект в первом чтении, заявив, что "новую власть выбирали для перемен". По его словам, прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение, власти "проводили многочисленные консультации и переговоры, проработали десятки сценариев, вели диалог как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы, дабы прийти к общему знаменателю".

Верещук в свою очередь также признала, что на принятие закона о рынке земли есть политическая воля и у президента, и у премьер-министра. "Но я также понимаю что есть общество, которое ставит много вопросов", - добавила она.

На заседании Верховной рады сегодня рассматривается в первом чтении законопроект о рынке земли. Заседание проходит на фоне продолжающегося второй день под стенами Рады митинга протеста против принятия этого закона. В начале заседания представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" заблокировали трибуну парламента, чтобы не допустить к ней оппонентов и не сорвать рассмотрение документа. Основным лоббистом принятия закона выступает фракция партии "Слуга народа", которая имеет так называемое монобольшинство в парламенте (252 мандата), что позволяет ей принимать законы без коалиции с другими силами. В то же время ранее ряд депутатов из фракции публично выступили против этого закона, заявив, что не будут за него голосовать.