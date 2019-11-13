Законопроект о блокировке карт при подозрительных операциях могут внести в Думу в декабре

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий блокировку банковских карт до 30 дней при обнаружении подозрительных операций, может быть в декабре внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС в среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Процесс идет, сейчас готовятся законодательные инициативы. Допускаю, что в декабре они могут быть внесены в Госдуму", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Ассоциация банков России предлагает внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя средств при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками. Согласно предложению банкиров, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней.

В свою очередь в Банке России, комментируя данное предложение, отмечали, что блокировка карт на срок до 30 дней может быть неэффективной, поскольку мошенники, как правило, выводят украденные деньги в первые часы после осуществления перевода.