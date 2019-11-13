Россияне потратили во время аналога "черной" пятницы на AliExpress 17 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россияне в рамках китайского аналога "черной" пятницы - Дня холостяка - потратили на AliExpress рекордные 17,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении AliExpress Россия.

AliExpress впервые раскрыл данные по продажам в России. Распродажа стартовала 11 ноября, и за два дня 5 млн россиян совершили более 30 млн покупок на AliExpress.

"Это рекорд для российского AliExpress. [Эти] результаты - первые итоги нового совместного предприятия, которое было создано усилиями Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ всего месяц назад", - прокомментировал генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

В Китае продажи в честь Дня холостяка также прошли в рекордных объемах. Объем продаж Alibaba в течение 24 часов распродажи в Китае достиг рекордных 268,4 млрд юаней (порядка $38,4 млрд), сообщала ранее газета China Daily. Это на 26% больше по сравнению с 2018 годом. Говоря о продажах, эксперты подчеркивали, что за 24 часа онлайн-шоппинга объем реализованных товаров превысил ВВП некоторых стран, например, Ливии.

Впервые более 15% оборота AliExpress в России во время распродажи пришлось на российских продавцов. Доля увеличилась в 17 раз по сравнению с прошлым годом, отметили в компании. Крупнейшие на AliExpress результаты продаж показал магазин из России: его оборот за два дня превысил 500 млн рублей. Самым популярным товаром стал телефон iPhone XR, также в топ-3 вошли робот-пылесос и 50-дюймовый телевизор.

Всего в распродаже AliExpress в России приняли участие более 150 тыс. продавцов из разных стран мира.

День Холостяка

День холостяка или День одиноких сердец в Китае символично празднуется 11 числа 11 месяца - в этот праздник интернет-магазины устраивают для своих покупателей масштабные распродажи. В России акцию переименовали во Всемирный день шопинга, она проводится в шестой раз и в третий раз в нем участвует AliExpress и маркетплейс Tmall (также входит в Alibaba Group).

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.