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На востоке Ставрополья построят тепличный комплекс по выращиванию овощей за 5 млрд рублей

Площадь нового комплекса составит 23 га

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Инвестиционный проект в сфере тепличного овощеводства стоимостью 5 млрд рублей будет реализован в Левокумском районе Ставропольского края, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Инвестиционным проектом предусмотрено создание тепличного комплекса площадью 23 га. Планируемый объем производства - 15 тыс. т овощей в год. Объем предполагаемых инвестиций составит около 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора ТАСС сообщили, что проект будет реализовывать частный инвестор. "Точные сроки реализации проекта будут определены, когда появится ясность присоединения к инженерным сетям", - отметили в пресс-службе.

По поручению главы региона Владимира Владимирова вопрос подключения будущего объекта к инженерным сетям будет проработан правительством края совместно с энергоснабжающими организациями. "Строительство большого комплекса для круглогодичного выращивания овощей - это важный проект для востока края, он должен получить нашу поддержку", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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