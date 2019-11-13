Минфин назвал бюджетную политику России стабильной

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бюджетная политика в России является стабильной и не несет значимых инфляционных рисков. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев на конференции S&P Global Ratings 2019.

"По поводу того, сколько несет в себе инфляционных рисков бюджетная политика. Мне кажется - немного. Если на это смотреть горизонтом не несколько месяцев, кварталов, а несколько лет, то, в принципе, у нас бюджетная политика довольно стабильная", - отметил Колычев.

По его словам, внутренние инвестиции из ФНБ могут составить около 1 трлн рублей в течение нескольких лет, но они не окажут значимого эффекта на инфляционные процессы.