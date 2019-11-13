Акции "Ростелекома" на Мосбирже выросли на 1,6% на новостях о консолидации Tele2

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Ростелекома" на Московской бирже поднялись в цене на 1,6% - до 85,37 рубля за бумагу, следует из данных торговой площадки.

Последний раз бумаги компании находились выше данной отметки в феврале 2017 года.

Привилегированные акции дорожают на 1%, до 71,15 рубля за бумагу.

Совет директоров "Ростелекома" на заседании 13 ноября одобрил условия сделки по консолидации Tele2 до 100%, в рамках которой в том числе выплатит за 17,5% оператора 42 млрд рублей.

Кроме того, совет директоров одобрил отчуждение 10% своих обыкновенных акций, принадлежащих "дочке" госоператора ООО "Мобител", и их обмен на 10% в "Т2 РТК Холдинге" (Tele2). При этом "Ростелеком" также проведет дополнительную эмиссию обыкновенных акций по цене 93,21 рубля за бумагу на общую сумму 66 млрд рублей.