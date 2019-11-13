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Чубайс: Санкт-Петербург стал лидером в эксплуатации электробусов в России

В декабре 2017 года электробусы с динамической подзарядкой появились впервые на улицах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург лидирует по внедрению в эксплуатацию троллейбусов с увеличенным автономным ходом в России, став первым регионом, освоившим электробусы с динамической подзарядкой на сети общественного транспорта. Об этом сообщил в среду глава Роснано Анатолий Чубайс на пленарном заседании XII Петербургского международного инновационного форума.

"Санкт-Петербург стал лидером [в России] по троллейбусам с увеличенным [автономным] ходом. Первый тендер [на поставку электробусов с динамической подзарядкой] был объявлен здесь, он прошел успешно. Для нас это важно, так как наша проектная компания "Лиотех" является единственным производителем современных литий-ионных аккумуляторов в России", - сказал Чубайс.

Впервые электробусы с динамической подзарядкой появились на улицах Санкт-Петербурга в декабре 2017 года. Сейчас троллейбусы с увеличенным автономным ходом используются на семи маршрутах и позволили городскому перевозчику продлить троллейбусные линии в Приморском, Красносельском, Калининском, Выборгском, Невском и Красногвардейском районах города.

Городской перевозчик "Горэлектротранс" в ноябре 2018 года прибрел еще 10 электробусов с динамической подзарядкой и с бесплатным беспроводным интернетом за 204 млн рублей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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