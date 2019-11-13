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Под Волгоградом построят еще 20 км дороги между сельскими районами

Это позволит разгрузить областной центр от транзитного транспорта во время строительства 70-километрового обхода Волгограда

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области приняли решение построить 20-километровую дорогу между сельскими районами, это позволит разгрузить областной центр от транзитного транспорта во время строительства 70-километрового обхода Волгограда, сообщили ТАСС в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 11 ноября министр транспорта РФ Евгений Дитрих доложил о том, что в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проектируется восемь обходов городов: Нижнего Новгорода, Рязани, Волгограда, Хасавюрта, Дербента, Владикавказа, Иванова и Набережных Челнов. Министр сказал, что в будущем году начнется их строительство.

"Волгоградская область взяла на себя дополнительные обязательства по возведению 20-километрового участка двухполосной трассы, которая обеспечит связь между Иловлинским и Дубовским районами, напрямую соединив московскую и саратовскую трассы. Это позволит разгрузить магистрали на время строительства объездной дороги Волгограда", - сказал представитель комитета.

Волгоград растянут с севера на юг вдоль правого берега Волги почти на 100 км. По территории Иловлинского района проходит трасса Москва - Волгоград, по территории Дубовского района - Сызрань - Саратов - Волгоград. Эти магистрали особенно загружены в летний период, когда через Волгоград следует большой поток грузовиков с фруктами и овощами с южных регионов, а также легковой транспорт с отпускниками, едущими на Черноморское побережье и обратно. Чтобы попасть с одной трассы на другую, автомобилям непременно нужно заезжать в Волгоград.

"В настоящее время ведется расчет стоимости контракта на строительство этой новой дороги, проект уже подготовлен. Все работы будут производиться за счет средств областного бюджета. Начать строительство планируется уже в следующем году и завершить его за три года", - отметил собеседник агентства.

Обход Волгограда

Дорога в обход Волгограда общей протяженностью около 70 км соединит сразу несколько федеральных автомагистралей, станет частью международного транспортного коридора "Север - Юг", упростит доступ к морским портам Каспийского бассейна. Реализация проекта разделена на три этапа: каждый участок будет сдаваться самостоятельно, постепенно снижая нагрузку на городскую сеть, отметили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

На первом этапе на подъезде к Волгограду с юга будет построен участок протяженностью 12 км, который соединит трассу Р-22 "Каспий" и подъезд к Элисте с региональной автодорогой Волгоград - Котельниково - Сальск и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок.

Самым крупным объектом первого этапа станет строительство нового моста через Волго-Донской судоходный канал протяженностью 1,3 км. Загруженность моста через канал, по которому транспорт движется в настоящее время, очень высока, по оценкам местных властей, это самое узкое место в транспортной инфраструктуре Волгограда. Полностью первый этап объездной магистрали дорожники планируют завершить в 2024 году.

Параллельно со строительством первой части обхода ведется проектирование второго и третьего этапов, которое должно завершиться в 2020 году.

В пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" ТАСС уточнили, что в настоящее время на площадке строительства в Светлоярском районе (примыкает к Волгограду с южной стороны города) завершена расчистка территории, на 50% завершены геодезические работы. "Для дальнейшего устройства земляного полотна отсыпано 50 тыс. кубометров грунта, ведется разбивка свайных полей под устройство свай для строительства моста через Волго-Донской судоходный канал",- отметил представитель ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград".

Власти Волгоградской области ранее отмечали, что с учетом всех программ на ближайшие пять лет в регионе в дорожной сфере запланированы не менее 240 основных проектов строительства и ремонта дорог на сумму 108 млрд рублей, которые позволят привести большую часть региональных и местных трасс в нормативное состояние.

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