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Силуанов: докапитализация ВЭБ на 160 млрд рублей необходима для выплаты внешнего долга

Министр финансов сообщил, что решение о докапитализации госкорпорации было принято при формировании бюджета на 2020-2022 годы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Докапитализация ВЭБ.РФ на 160 млрд рублей, предусмотренная поправками в бюджет 2019 года, необходима для выплаты госкорпорацией обязательств перед внешними кредиторами. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Эти деньги (160 млрд рублей - прим. ТАСС) пойдут на выплату обязательств Внешэкономбанка перед внешними кредиторами, чтобы банк смог расплатиться по своим обязательствам без ущерба для его возможности кредитовать экономику и наши предприятия", - сказал Силуанов.

Он добавил, что решение о докапитализации госкорпорации было принято при формировании бюджета на 2020-2022 годы. "Сняли деньги с докапитализации Внешэкономбанка в 2020-2021 годах, 160 млрд рублей, и сейчас приближаем эти ассигнования в текущем году, потому что в этом году есть ресурсы", - объяснил первый вице-премьер.

Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что срочности в докапитализации госкорпорации "ВЭБ.РФ" нет, решение правительства о выделении 160 млрд рублей в 2019 году соответствует финансовому плану кабмина.

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