Аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 признан несостоявшимся

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229, сообщается на сайте министерства.

Как отмечается в сообщении, аукцион признан несостоявшимся "в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ".

Во вторник сообщалось, что Минфин 13 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.

Объем предложения облигаций должен был определяться исходя из объема остатков, доступных для размещения.