Акционеры "Ростелекома" 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Ростелекома" на внеочередном собрании 18 декабря обсудят вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Это следует из материалов компании, размещенных портале раскрытия корпоративной информации.

Реестр на участие в собрании закрывается 25 ноября.

Ранее совет директоров "Ростелекома" одобрил условия сделки по консолидации Tele2 до 100%, в рамках которой в том числе выплатит за 17,5% оператора 42 млрд рублей.

Кроме того, совет директоров одобрил отчуждение 10% своих обыкновенных акций, принадлежащих "дочке" госоператора ООО "Мобител", и их обмен на 10% в "Т2 РТК Холдинге" (Tele2). При этом "Ростелеком" также проведет дополнительную эмиссию обыкновенных акций по цене 93,21 рубля за бумагу на общую сумму 66 млрд рублей.

Государство владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество, ВЭБ - 3,96%, ООО "Мобител" - 12,01%. Доля акций "Ростелекома" в свободном обращении составляет 38,98%.